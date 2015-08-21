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بارينتي شوبرا ضيفة شرف في يوم الاستقلال الهندي

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الجمعة 21-08-2015 03:41

لبّت نجمة بوليوود Parineeti Chopra الدعوة التي تلقتها كضيفة شرف، في احتفال يوم الاستقلال الهندي في نيويورك.

Parineeti حضرت الاحتفال وسط الجالية الهنديّة في أميركا، ووّجهت الدعوة أيضاً إلى الهنود غير المقيمين في نيويورك، من مختلف أرجاء أميركا الشماليّة.

وصرّحت Chopra في بيان بالقول: "أرغب بالاحتفال بعيد استقلالنا الهندي في نيويورك، وسط المجتمع الناجح."

 

 

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