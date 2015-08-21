رئيس ديوان المظالم: رفع كفاءة القضاة من أولويات العمل المؤسسي

التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد اليوسف في مقر الديوان أمس بالقضاة الملتحقين بدبلوم (القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم) للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٣٥/ ١٤٣٦ ه في معهد الإدارة العامة، وذلك بمناسبة اجتيازهم للدبلوم.

وقال د. اليوسف خلال اللقاء إن العناية بتطوير ورفع كفاءة القضاة وتهيئتهم للعمل القضائي في الديوان من أولويات العمل المؤسسي، وذلك لما لهذا التأهيل من انعكاس مباشر على جودة الأحكام وتحري العدالة.

وأضاف أن الديوان ومن خلال عددٍ من الخطوات التطويرية سخر كافة الإمكانات العلمية والأحكام القضائية وكافة مفاتيح العمل القضائي وبشكل الكتروني ميسر بما يخدم تطوير القضاء الإداري، مؤكدا على عظم الأمانة الملقاة على الجميع وأن من واجب ذلك استشعار المسؤولية في إيصال الحقوق لأصحابها.

وسلم رئيس ديون المظالم شهادات التخرج للقضاة الحاصلين على دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم.

من جانب آخر، وافق مجلس القضاء الإداري على تعيين 16 قاضياً على درجة قاضي (ب) في عدد من المحاكم، وتعيين 13 ملازماً قضائياً.

وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد الغنام إن اجتماع مجلس القضاء الإداري الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في مقر رئاسة الديوان في الرياض برئاسة د. خالد اليوسف، وافق أيضا على ترقية (58) قاضيا على مختلف الدرجات القضائية لعدد من أصحاب الفضيلة.

وبين أن الترقيات شملت ترقية قاضيين من درجة رئيس محكمة أ إلى درجة قاضي استئناف، وترقية ثلاثة قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، وترقية تسعة قضاة من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة(أ).

كما تمت ترقية 19 قاضياً من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية أربعة قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، وترقية 23 قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي ج. ووافق المجلس كذلك على تشكيل عددٍ من الدوائر القضائية وفقاً لمصلحة العمل.