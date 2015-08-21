إيداع أكثر من 68 مليون ريال لطلاب وطالبات الأسر المستفيدة من الضمان

أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من 68 مليون ريال في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي لأبنائهم الطلاب والطالبات, وهو المبلغ الذي يمثل استحقاقات البرنامج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1435/1436ه.

وأوضح محمد العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي أن الوزارة أودعت مبلغ 68.140.320 مليون ريال الثلاثاء الماضي في حسابات المستفيدين، بتوجيه من د. ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية الذي اكد على إيداع تلك المبالغ بوقت كافٍ من بدء الدراسة لتمكين أرباب الأسر من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية من حقائب وزي مدرسي قبل البداية الفعلية للدراسة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أبرمت في وقت سابق ممثلة بالضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من الحصول على المعلومات عن الطلاب والطالبات من أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي، المستحقين لدعم برنامج "الحقيبة والزي المدرسي" بهدف تيسير التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين من خلال برنامج نور الخاص ببيانات الطلاب والطالبات، وتوفير الوقت والجهد واختصارهما على المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والتخفيف عن موظفي مكاتب الضمان الاجتماعي، وتكريس الجهود لمجالات العمل الأخرى.

وأفاد العقلا بأنه سيتم بموجب الاتفاق الاستفادة من المعلومات حول الطلاب والطالبات والاستغناء عن إحضار الأوراق الثبوتية التي تثبت الانتظام في الدراسة من مدارس أبناء المستفيدين من الضمان الاجتماعي وبناتهم، المستحقين للدعم من البرنامج.