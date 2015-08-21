م. الفالح يؤكد ضرورة تضافر الجهود لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى

أشاد وزير الصحة م. خالد الفالح بتجربة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في الإفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات في استحداث وتطوير برامج إلكترونية للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية مثل برنامج "إحالة" لرعاية حالات الطوارئ والحالات الحرجة وبرنامج "تغذية" لضمان الوجبات الغذائية التي تقدم للمرضى المنومين في مستشفيات الرياض وبرنامج نظام إلكتروني متكامل لإدارة أعمال الصيانة الطبية وغير الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية وبرامج تحسين الأداء والتوظيف الإلكتروني وبرامج الشراء المباشر الإلكتروني والتي تمثل نموذجاً للاستفادة من أنظمة الحكومة الإلكترونية وتقنيات الاتصالات والمعلومات في الارتقاء بمستوى أداء المنشآت الصحية .

ووجه وزير الصحة خلال زيارته التفقدية لصحة الرياض أمس، بتعميم تجربة صحة الرياض في هذه البرامج على جميع المناطق.

وشدد الفالح خلال زيارته لصحة الرياض والتي رافقه خلالها نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع على دعم قدرات المستشفيات الطرفية في جميع مدن ومحافظات الرياض من حيث التجهيزات أو الكوادر الطبية من الاستشاريين والأخصائيين وتهيئة بيئة العمل المحفزة لاستقطاب وتوطين الكفاءات الطبية المتخصصة والمؤهلة للعمل بها.

وأكد معالي وزير الصحة خلال لقائه بمديري إدارات صحة الرياض على أن قدرات وإمكانات منطقة الرياض من حيث المنشآت الصحية أو الخبرات تضاعف من أهمية دورها في تنفيذ خطط الوزارة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، مشيراً إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية في جميع المنشآت الصحية بالمنطقة وتنفيذ الخطط المعتمدة من قبل الوزارة في هذا الشأن.

واطلع وزير الصحة خلال الزيارة على معرض لأبرز المشروعات والبرامج والخدمات التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، والتي تهدف إلى زيادة السعة السريرية للمستشفيات، وتقليص زمن انتظار المرضى إلى أدنى الحدود الممكنة، بالإضافة إلى برامج تطوير وتحديث التجهيزات الطبية وأقسام الأشعة، وبرامج تدريب الكوادر الصحية، وبرامج التوعية والوقائية.

واستمع وزير الصحة إلى شرح تفصيلي من د. عدنان العبدالكريم مدير عام صحة الرياض عن خطط وبرامج تحسين خدمات الرعاية الصحية في جميع مدن ومحافظات الرياض والمشروعات الجاري تنفيذها، مشيداً بما يوليه وزير الصحة من دعم ومتابعة لجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، والوصول لأفضل المعايير في تنفيذ برامج تطوير وتحسين أداء كافة المنشآت الصحية لخدمة المرضى والمراجعين.