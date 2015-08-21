تأهيل 100 موظفة في 18 مركزاً في الطائف

قامت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمحافظة الطائف بتأهيل وتدريب 100 موظفة عاملة بالمراكز الانتخابية النسائية، وأكملت تنفيذ خمس ورش تدريبية لهن ، بغرض تعريفهن بأعمال القيد للناخبين والتسجيل للمرشحين وباقي الاعمال المناطة بهن خلال الفترة المقبلة .

وسعت اللجنة الى توفير كل ما من شأنه دعم العملية الانتخابية ، وتسهيل الاجراءات للمرأة الناخبة والمرشحة في 18 مركزا للانتخابات البلدية في الطائف وبلديات محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، وبلديات بني سعد وقيا والمحاني والقريع بني مالك وظلم، واطلعت اللجنة المحلية برئاسة أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج على تقرير بأعمال التدريب والتأهيل للعاملين والعاملات بالمراكز الانتخابية، وأكدت اللجنة خصوصية مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية في ظل توفير كوادر عمل نسائية 100 في المائة في المراكز الانتخابية النسائية، مع الالتزام بالضوابط الشرعية .

يذكر أن اللجنة المحلية قامت بتهيئة كافة مراكز الانتخابات البلدية وشملت 66 مركزا انتخابيا في الطائف، بالاضافة الى المراكز الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخارجية (10 دوائر ) ، ونفذت حملة تعريفية وتوعوية مكثفة استعداداً لبدء مرحلة قيد الناخبين، شملت كافة وسائل التواصل الاجتماعي وتوجية رسائل قصيرة وتركيب لوحات توعوية في الشوارع والطرق والجسور والانفاق والتقاطعات المختلفة بأرجاء المحافظة.