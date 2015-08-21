السفير آل صالح ينعى المبتعثة بدور

نعى نبيل آل صالح سفير خادم الحرمين الشريفين في استراليا ونيوزيلاندا المبتعثة بدور بنت علي الدخيل الله، التي وافتها المنية في منزلها بمدينة ملبورن في أستراليا الأحد.

وتقدم آل صالح باسمه واسم أعضاء السفارة والطلبة المبتعثين بخالص وأحر التعازي لزوج الفقيدة ووالديها وعائلتها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويشملها بعظيم عفوه ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

وأوضح علي الحجي رئيس القسم الإعلامي بالسفارة أن السفارة تلقت ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاتها باتصال أجراه زوجها مساء ذلك اليوم، وعلى الفور باشرت السفارة بالتواصل مع السلطات الأسترالية في الأمر، وبعد حضورها لموقع الحادثة أفاد التقرير الأولي بوفاة المبتعثة بدور، وأن الوفاة طبيعية نتيجة توقف التنفس لانسداد الرئة بشكل مفاجئ.

وذكر الحجي، أن العمل جارٍ لترتيب نقل جثمانها -رحمها الله- إلى المملكة بمتابعة السفير آل صالح واهتمامه، حيث وجه فايز الأسمري رئيس قسم شؤون السعوديين المتواجد حالياً في مدينة ملبورن باستلام التقرير النهائي وتفاصيل تحقيقات الشرطة وإنهاء إجراءات إرسال جثمانها في أسرع وقت ممكن من استراليا إلى أرض الوطن. رحم الله الفقيدة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته إنه سميع مجيب.