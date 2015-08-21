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بلدية تنومة تستدعي مقاول سوق المواشي ويطالبه بسرعة الإنجاز

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بلدية تنومة تستدعي مقاول سوق المواشي ويطالبه بسرعة الإنجاز بلدية تنومة تستدعي مقاول سوق المواشي ويطالبه بسرعة الإنجاز

    استدعى المجلس البلدي بمحافظة تنومة مقاول مشروع سوق المواشي الجديد في المحافظة لمناقشته حول سير العمل في سوق المواشي الجديد شرق مدينة تنومة وحثه على سرعة الإنجاز بعدما اشتكى أصحاب المنازل القريبة من السوق الحالي في المثلث من تضايقهم من روائح المواشي ومطالبتهم بنقله إلى مكان آخر.

من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي سعد بن زاهر أنه استدعى مقاول المشروع، وتم مطالبته على إنجاز السوق في أسرع وقت ممكن، كما تم خلال الجلسة التي عقدها المجلس البلدي يتنومة، بعد اكتمال نصاب الجلسة من الأعضاء، على تخصيص أراض في شمال المحافظة وجنوبها لتكون مصليات عيد، وتم مخاطبة وزارة التجارة بشأن تحديد قائمة الأسعار للسلع المعروضة في الأسواق والمحلات التجارية بمحافظة تنومة، ومتابعتها لحماية المستهلك في هذا الصدد.

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