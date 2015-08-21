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بلدية تنومة تصادر 170 كغم من الفواكه والخضروات لعدم صلاحيتها للاستهلاك

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بلدية تنومة تصادر 170 كغم من الفواكه والخضروات لعدم صلاحيتها للاستهلاك بلدية تنومة تصادر 170 كغم من الفواكه والخضروات لعدم صلاحيتها للاستهلاك

    في جولة مكثفة على محلات الخضار وبائعي الخضروات والفواكه لبلدية محافظة تنومة صادرت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة اكثر من 170 كيلو غراما من الفواكه والخضروات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم خلال الجولة التي قادها رئيس قسم صحة البيئة ببلدية تنومة الاستاذ خالد بن فواز الشهري إغلاق عدد من محلات الخضار إضافة إلى تغريمها بمبالغ مالية حسب حجم المخالفة.

وتعتبر هذه الجولة أهم وأحدث حملة لمراقبة محلات الفواكه والخضروات للتأكد من سلامة ما يتم بيعه من الفواكه والخضروات ومطابقتها للاشتراطات الصحية بتوجيه من رئيس البلدية المهندس مصلح العلياني.

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