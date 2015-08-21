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كلية الملك فهد الأمنية تدشن فصولها الذكية

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كلية الملك فهد الأمنية تدشن فصولها الذكية كلية الملك فهد الأمنية تدشن فصولها الذكية

    دشن مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي مشروع تهيئة القاعات الدراسية بالكلية شاملا ً تحويل 30 قاعة إلى فصول تفاعلية ذكية عبر استخدام أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وأوضح اللواء الخليوي أن المشروع يعد نقلة نوعية في التعليم الأكاديمي حيث يشمل تجهيز القاعات الدراسية بالمنصات الإلكترونية، والسبورات التفاعلية، وأنظمة التحكم الذكي في الإضاءة والشاشات الخارجية وجميع مركبات القاعة التي ستساعد في تحسين المخرجات التعليمية والابتعاد عن الطرق التقليدية، وتحويل مسار العملية التعليمية إلى اتجاهين من المعلم إلى الطالب والعكس، في بيئة تعليمية أكثر فاعلية من خلال توظيف هذه التقنية.

وأكد أن جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية من مدنيين وعسكريين تلقوا دورات تدريبية في كيفية تشغيل وتوظيف هذه التقنية قبل بداية العام الدراسي لتحقيق الاستفادة القصوى منها خلال المحاضرات التعليمية, وعبر عن بالغ شكره وامتنانه لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله - على الدعم والتوجيه الذي تحظى به الكلية ما جعلها في مصاف كبرى الجامعات والأكاديميات الأمنية على مستوى العالم، وانعكاس ثمرة هذا الدعم في التأهيل المميز لضباط أمن المستقبل.

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