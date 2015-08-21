محكمة موريتانية تثبت عقوبة السجن النافذ لعامين بحق 3 ناشطين ضد العبودية

قضت محكمة استئناف موريتانية الخميس بتثبيت حكم ابتدائى صدر فى يناير وقضى بانزال عقوبة السجن النافذ لمدة عامين بحق ثلاثة ناشطين ضد العبودية بتهم ابرزها "الانتماء الى منظمة غير معترف بها"، كما افادت مصادر قضائية.

وقال مصدر قضائى لوكالة فرانس برس ان محكمة الاستئناف فى الاك "وسط، 250 كلم عن العاصمة نواكشوط" التى نظرت فى طعون المدانين الثلاثة "ثبتت عقوبة السجن النافذ لمدة عامين" الصادرة بحقهم عن محكمة الدرجة الاولى.

وأكد هذه المعلومة لفرانس برس رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامى ابراهيم ولد ايبيتى، معتبرا انه يمثل "تراجعا للحريات" فى موريتانيا.