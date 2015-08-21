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المنيا تستضيف مؤتمر الاستثمار والتنمية فى الصعيد الأحد المقبل

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المنيا تستضيف مؤتمر الاستثمار والتنمية فى الصعيد الأحد المقبل المنيا تستضيف مؤتمر الاستثمار والتنمية فى الصعيد الأحد المقبل
أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، عن استضافة المحافظة للاجتماع التحضيرى الثانى لمؤتمر الاستثمار والتنمية فى الصعيد الأحد المقبل، وذلك بحضور عدد من الوزراء و10 محافظين للصعيد والوادى الجديد والبحر الأحمر .

وأكد المحافظ أن الاجتماع يعد تمهيدا لمؤتمر الاستثمار والتنمية فى الصعيد، الذى سيعقد فى محافظة البحر الأحمر، لبحث فرص الاستثمار والتنمية لمحافظات الصعيد، ويهدف الاجتماع فى المقام الأول إلى العمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال استعراض فرص الاستثمار فى محافظات ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - الوادى الجديد - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر).

وسيعمل على فتح آفاق الاستثمار وجذب المستثمرين ورجال الأعمال للتعرف على مجالات الاستثمار المتاحة بالمحافظات بكل أنواعها (صناعى - زراعى - تجارى) إلى جانب استعراض معوقات الاستثمار فى محافظات الصعيد ومحاولة إيجاد حلول سريعة لدفع الاستثمار بها، مع الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وتؤدى إلى حل كل معوقات الاستثمار بمحافظات الصعيد، ليتم عرضها على مؤتمر الاستثمار والتنمية فى الصعيد.

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مصر 365