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اليوم.. قافلة طبية مجانية فى الإسكندرية

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اليوم.. قافلة طبية مجانية فى الإسكندرية اليوم.. قافلة طبية مجانية فى الإسكندرية
تنظم مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة وحتى السابعة مساءً بميدان مسجد أبى العباس المرسى.

وقال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة التى تقام بمساهمة من نادى روتارى الإسكندرية والمجتمع المدنى السكندرى، تشمل 8 عيادات تخصصية وعيادة للفحص المبكر للضغط، والسكر ومعمل للتحاليل الطبية.

وأضاف حجازى، أنه سيقام على هامش القافلة حملة للتبرع بالدم ومحاضرات توعية صحية وبيئية.

ومن جانب أخر يقيم مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الإسكندرية حفل ختام ورشتى الهيروغليفية والخط العربى، وذلك الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس الجارى، بقاعة المحاضرات بمكتبة الإسكندرية.

وقام المركز بتنظيم تلك الورش بالتعاون مع مكتبة النشء، واستمرت فى الفترة من أول يوليو وحتى منتصف أغسطس الجارى، وسيتم توزيع شهادات تقدير وهدايا للأطفال والنشء المشتركين بالورشتين خلال حفل الختام.

جدير بالذكر أن المركز ينظم أنشطة تعليمية مختلفة للتواصل مع المجتمع، مثل المعارض المؤقتة والدائمة، والدورات وورش العمل التعليمية، وتعليم الكبار والشباب والأطفال اللغةَ المصرية القديمة، وكذلك المحاضرات المتعددة فى إطار الموسم الثقافى الذى يقيمه المركز.

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مصر 365