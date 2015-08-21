إنشاء مدارس فنية داخل مصانع السادات وتخصصات جديدة لسوق العمل

عقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفنى، لقاء بعدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع بمقر جهاز تنمية مدينة السادات أمس الخميس، حيث حضر الاجتماع المهندس محمد عاشور، رئيس الجهاز، ورئيس مجلس أمناء مدينة السادات وممثل من جمعية المستثمرين.

وناقش الاجتماع ، التحديات التى تواجه ربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل فى المدينة واستعرض رجال الأعمال عدة مشاكل، منها عدم وجود أقسام الصيانة الميكانيكية والتبريد والتكييف والنسجيات بمدرسة السادات الثانوية الفنية، رغم احتياج المصانع لهذه التخصصات، وعدم وجود مزرعة بمدرسة السادات الثانوية الزراعية، مما يعوق التطبيق العملى للطلاب، بالإضافة إلى تقادم المعدات الموجودة بمعمل التصنيع الغذائى.

ونوه الحضور، عن اهمية تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى إلى كونه مصنع الأيدى العاملة المدربة والتى تعد مقوما أساسيا للنهضة الصناعية والزراعية فى مصر.

وأكد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على أهمية هذا اللقاء الذى يضم أطياف مختلفة من المستثمرين ويعكس حاجة سوق العمل الفعلية، كما يوضح مدى اهتمام الحكومة بالتعليم الفنى ليصبح له وزارة مستقله تعمل بفكر غير تقليدى، مشيرا إلى الجهود المشتركة بين القيادة التنفيذية بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة السادات للارتقاء بالخدمات فى مركز ومدينة السادات لتصبح من كبرى المدن الصناعية فى مصر وتكون مدينة جاذبة للسكان، موضحا القطاع الحكومى والقطاع الخاص هما جناحا التنمية وأن نهضة مصر لن تتحقق إلا بسواعد أبنائها وخاصة رجال الأعمال والصناعة المخلصين لهذا البلد وفى ختام كلمته أعلن المحافظ عن زيارة مرتقبة من وزراء التعليم الفنى والصناعة والإسكان لمدينة السادات للقاء بالمستثمرين .

فيما وزير التعليم الفنى، على إنشاء الأقسام التى تخدم سوق العمل بمدارس مركز ومدينة السادات، مؤكدا أن وزارة التعليم الفنى أنشئت لتقليل نسبة البطالة بين خريجى التعليم الفنى وزيادة أعداد طلبة التعليم المزدوج من 9 آلاف طالب إلى 50 ألف طالب خلال العام الدراسى القادم.