أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قرى "المليون فدان" بالمنيا تعمل بالاكتفاء الذاتى وتجمع بين التراث والحداثة

Google+ Print
قال اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، فى تصريحات خاصة إن مشروع المليون فدان يتكون من عدة مجموعات من القرى تتميز بالفكر التصميمى، الذى يجمع بين التراث والحداثة وكل مجموعة تحتوى على قرية خدمية وعدد من (5-6) قرى زراعية متنوعة ما بين قرى خدمية سعة 2000 منزل ريفى وقرى زراعية سعة 1000 منزل ريفى، وأضاف أنه سيتم تخصيص 5 أفدنة صالحة للزراعة فى المتوسط لكل أسرة تدرج فى عقد واحد مع الوحدة السكنية.

وأشار صلاح الدين زيادة إلى أنه تم التخطيط العام للقرى بحيث تكون المنطقة الزراعية قريبة ومتصلة بالمنطقة السكنية، مضيفا أن هذه القرى ستعمل بنظرية الاكتفاء الذاتى حيث يتوافر بها محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ومحطة معالجة وتدوير المخلفات بنسبة 100% ومحطة معالجة لمياه الصرف الصحى ومحطة لتنقية مياه الشرب ونظام رى وشبكة لإنارة الطرق تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء منطقة تجارية وصناعية من "أسواق توزيع ـ توكيلات تجارية ـ ورش ـ صناعات للمنتجات الزراعية ومنطقة خدمات لوجيستية (ثلاجات ـ مخازن)".

ولفت إلى أن المنطقة السكنية تتوسطها منطقة خدمات متكاملة لتلبية كل احتياجات السكان من (مدرسة للتعليم الأساسى ـ وحدة صحية ـ نقطة شرطة ـ مسجد ـ مبنى اجتماعى ـ جمعية زراعية ـ مخبز ـ وحدة بيطرية ـ مكتب بريد واتصالات ـ أسواق ومحلات تجارية).

وقال إنه تمت المراعاة عند تصميم النموذج السكنى أن يكون قابلا للامتداد والتوسع مع تزويد القرية ببنية تحتية متكاملة ووسائل النقل اللازمة لربطها بالقرى والمراكز المجاورة لها يذكر أن إمكانيات الامتداد للمنازل الريفية تضمن 5 مراحل شملت المرحلة الأولى وحدة سكنية مكونة من غرفتين نوم والمرحلة الثانية وحدة سكنية مكونة من 3 غرف نوم والمرحلة الثالثة، وحدة سكنية أربع غرف نوم والمرحلة الرابعة وحدة سكنية ملحق بها وحدة لتربية الحيوانات والطيور والمرحلة الخامسة زيادة دور علوى وحدة سكنية منفصلة.

وكانت مجموعة من الخبراء الصينيين قد زاروا المنيا اليومين الماضيين وقاموا بزيارة موقع الأرض وعرض خرائط للمشروع عن كيفية الاستصلاح والتعاون بين والصين.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»