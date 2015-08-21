بالفيديو - حازم إمام ينتقد باسم مرسي بعد ' الاشتباك مع جماهير الأهلي '

انتقد حازم إمام أسطورة نادي الزمالك باسم مرسي مهاجم الفريق بعد "الاشتباك مع جماهير الأهلي في تونس" مطالبا إياه بالعودة إلى مستواه وتركيزه السابق.

الزمالك يستعد لمواجهة الصفاقسي التونسي مساء الأحد. بينما يواجه الأهلي مستضيفه الترجي التونسي مساء السبت.

ووصلت بعثة الزمالك يوم الخميس إلى تونس. وكان على متن الطائرة 4 من مشجعي النادي الأهلي حسبما أكد مهيب عبد الهادي مراسل برنامج (الملاعب اليوم) من تونس.

وأفاد مهيب في مكالمة هاتفية مع حازم إمام في برنامج (الملاعب اليوم) إن باسم مرسي دخل في اشتباك لفظي مع 4 من مشجعي الأهلي بعد وصول بعثة الزمالك إلى تونس.

وقال مراسل قناة الحياة: "عند وصول بعثة الزمالك إلى تونس حدث احتكاك لفظي بين 4 من مشجعي الأهلي وباسم مرسي وحدث هرج ومرج في المطار قبل أن تدخل الشرطة وتنهي الأمر".

وأضاف "رباعي مشجعو الأهلي من مصر ولكن يعيشون في تونس وتم احتواء الأزمة بعد تدخل الأمن وأحمد مرتضى منصور رئيس البعثة".

وعلق حازم إمام عن الواقعة قائلا: "لابد أن يعلم باسم مرسي وأي لاعب كيفية تفادي حدوث أي أزمة مع الجماهير إلى جانب الرد باحترام على أي تجاوز".

ووجه حازم إمام رسالة إلى باسم مرسي عبر برنامج (الملاعب اليوم) قائلا: "لابد أن تركز في الملعب. أنت تلعب منذ مدة بدون تركيز وتتحدث و"تمثل" كثيرا في الملعب".

وأضاف "استعيد مستواك وتركيزك كلاعب يريد إثبات نفسه من جديد ليس كهداف الفريق والنجم الأول".

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