100 مليون جنيه خسائر شركة الدلتا للسكر خلال العام الحالى

قال الكميائى عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة بنجر الدلتا للسكر، إن صناعة السكر فى مصر مهددة بالتوقف وتواجه مخاطر عدة فى ظل تجاهل الدولة .

وأشار رئيس الشركة فى تصريحات له، إلى أن شركة الدلتا للسكر حققت 200 مليون أرباح خلال عام 2014 والعام الحالى خسائره وصلت 100 مليون جنيه حتى الآن لارتفاع التكلفة، حيث تبلغ الخسارة 300 جنيها لكل طن سكر تكلفة غاز وارتفاع الأجور والنقل ومستلزمات الإنتاج وارتفعت تكلفة كل طن 500 جنيه وهو ما أحدث تلك الخسائر.

وأضاف نصنع منتجات سنوية غير السكر وهى العلف والمولاس، وكان سعر العلف العام السابق ألف جنيه وانخفض إلى 800 جنيه والمولاس انخفض من 1300 جنيه إلى 700 جنيه، حيث كسب هذه الصناعة 300 مليون جنيه العام الماضى، وهذا العام انخفض إلى 150 مليون جنيه.

وقال إن تكلفة طن السكر من القصب 4 آلاف جنيه وتكلفة طن البنجر 3500 جنيه غير التكلفة الصناعية، وبرغم ذلك يتم تدعيم مزارعى القصب بألف جنيه من قبل الدولة ولا يعاملوا مزارع البنجر بالمثل، مطالبا بعودة لجنة تداول السكر والمشكلة من وزارات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية والتجار الكبار للسكر.



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