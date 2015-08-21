إيران ترحب بالخطة الجديدة للأمم المتحدة حول سوريا

رحبت إيران حليفة النظام السورى الخميس بالخطة الجديدة للأمم المتحدة من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمة السورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، فى تصريح نشرته وكالة ايسنا للانباء، "يمكن ان نعتبر ان هذه الخطة الجديدة خطوة للأقطاب الاقليميين والدوليين من اجل فهم افضل للواقع على الصعيدين الميدانى والسياسى" .

وايد مجلس الامن الدولى بالإجماع الاثنين مبادرة تهدف الى التشجيع على حل سياسى فى سوريا، وقد تبنته للمرة الاولى منذ سنتين روسيا والأعضاء الاربعة عشر الآخرون.

ويفترض ان تتيح المبادرة التى تنطلق فى سبتمبر، تشكيل اربع مجموعات عمل حول الأمن و الحماية، ومكافحة الإرهاب والمسائل السياسية و القانونية، و اعادة الاعمار.

ودعا مجلس الامن الى وقف الحرب "من خلال اطلاق عملية سياسية تقودها سوريا نحو انتقال سياسى يلبى التطلعات المشروعة للشعب السورى".

وأضافت افخم ان "الجمهورية الاسلامية فى ايران تعتبر ان الشعب والحكومة السوريين يضطلعان بالدور الاساسى فى هذه العملية".

وإيران هى الداعم الإقليمى الأول للنظام السورى، وهى تمده بمساعدات مالية وعسكرية كبيرة اضافة الى مستشارين عسكريين.

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