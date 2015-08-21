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حبس 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة كابلات التليفونات بمدينة 6 أكتوبر

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حبس 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة كابلات التليفونات بمدينة 6 أكتوبر حبس 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة كابلات التليفونات بمدينة 6 أكتوبر
أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف رئيس النيابة بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقطع كابلات التليفونات خلف موقف الميكروباص بميدان الحصرى، لسرقته وبيعه لتجار الخردة.

وكان اللواء مجدى عبد العال مدير مباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، يفيد بضبط "أحمد.ع" 36 سنة عاطل (مصاب بطلق نارى بالساق) والمحكوم عليه بالهروب فى قضية "إتلاف" وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتين من ذات العيار، و"ضياء.ع" 24 سنة عاطل، "خالد.ع" 32 سنة عاطل، "أشرف.ع" 35 سنة عاطل، وبحوزتهم كابل تليفونات طوله حوالى 20 مترا ومنشار حداد.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة كابل التليفونات لبيعه لتجارة الخردة، واعترف الأول بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365