أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القومى للمرأة بالأقصر يستعد لانتخابات مجلس النواب بسلسلة من اللقاءات

Google+ Print
القومى للمرأة بالأقصر يستعد لانتخابات مجلس النواب بسلسلة من اللقاءات القومى للمرأة بالأقصر يستعد لانتخابات مجلس النواب بسلسلة من اللقاءات
يستعد أعضاء المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بعدة حملات ولقاءات خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد إسرائيل مقررة الفرع، إن المجلس شرع فى تنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات وحملات طرق الأبواب لتشجيع المرأة الأقصرية على أهمية المشاركة فى الانتخابات، مشيرة إلى أن الأقصر تتمتع بوجود عدد كبير من الوجوه النسائية القادرة على خوض الانتخابات، وتحقيق نتائج طيبة .

وأشارت الدكتورة سعاد إسرائيل، إلى أن فرع المجلس يتلقى كل الدعم من المحافظ محمد بدر، لتحقيق أكبر قدر من المشاركة النسائية فى الانتخابات، وتوفير الرعاية الكاملة للمرأة، وتبنى قضاياها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365