القومى للمرأة بالأقصر يستعد لانتخابات مجلس النواب بسلسلة من اللقاءات

يستعد أعضاء المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك بعدة حملات ولقاءات خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد إسرائيل مقررة الفرع، إن المجلس شرع فى تنفيذ سلسلة من اللقاءات والندوات وحملات طرق الأبواب لتشجيع المرأة الأقصرية على أهمية المشاركة فى الانتخابات، مشيرة إلى أن الأقصر تتمتع بوجود عدد كبير من الوجوه النسائية القادرة على خوض الانتخابات، وتحقيق نتائج طيبة .

وأشارت الدكتورة سعاد إسرائيل، إلى أن فرع المجلس يتلقى كل الدعم من المحافظ محمد بدر، لتحقيق أكبر قدر من المشاركة النسائية فى الانتخابات، وتوفير الرعاية الكاملة للمرأة، وتبنى قضاياها .