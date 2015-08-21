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صرف مظاريف التقدم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لنهاية الشهر

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صرف مظاريف التقدم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لنهاية الشهر صرف مظاريف التقدم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لنهاية الشهر
أكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن مكتب التنسيق مستمر فى صرف مظاريف التقدم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة حتى نهاية الشهر الحالى.

وطالب حاتم، أولياء الأمور من أصحاب الشكاوى بخصوص تأخر شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية بإحضار إخطارات رسمية من الـ colledge board تفيد بتأخر الشهادات، وعليه ستجتمع لجنة التنسيق للنظر فى القرارات التى من شأنها الحفاظ على مستقبل الطلاب.

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بمكتب تنسيق الشهادات المعادلة، عن استمرار صرف وتلقى مظاريف طلاب الشهادات الأجنبية والعربية حتى نهاية أغسطس الحالى مع إمكانية مد ذلك الموعد بالنسبة للطلاب الذين تتأخر شهاداتهم حتى 10 سبتمبر المقبل.

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