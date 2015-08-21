أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة القاهرة تعلن ترحيبها بعودة الموظفين المفصولين بعد إقلاعهم عن المخدرات

Google+ Print
جامعة القاهرة تعلن ترحيبها بعودة الموظفين المفصولين بعد إقلاعهم عن المخدرات جامعة القاهرة تعلن ترحيبها بعودة الموظفين المفصولين بعد إقلاعهم عن المخدرات
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك فرصة للموظفين المفصولين بعد ظهور المخدرات فى عينات تحاليلهم، للعودة مرة أخرى إلى الجامعة، مضيفا: "الإدمان وتعاطى المخدرات ليس مرضا وإنما سلوك وعند توقف المتعاطين عن هذا السلوك أهلا بهم مجددا بالجامعة".

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة مستمرة فى إجراءات تحليل المخدرات لجميع الموظفين العاملين بها، وذلك فى إطار جهود الجامعة للتصدى للمخدرات ومحاربة الإدمان، مشيرا إلى أنها بدأت فى تنفيذ تحاليل المخدرات من العام الحالى لجميع موظفيها بالمركز القوميى للسموم، ولن تتهاون فى التصدى لهذا الخطر.

وشدد الدكتور جابر نصار، على أن الجامعة ستجرى اختبار فجائى لكل من يخبر إدارته بأنه أقلع عن الإدمان ويعود للعمل، قائلا: "مستعدون لإرسال معامل التحليل لهم فى بيوتهم وإذا ثبت أنه توقف عن تعاطى المخدرات الجامعة ستعيدة مرة أخرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365