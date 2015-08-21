جامعة القاهرة تعلن ترحيبها بعودة الموظفين المفصولين بعد إقلاعهم عن المخدرات

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن هناك فرصة للموظفين المفصولين بعد ظهور المخدرات فى عينات تحاليلهم، للعودة مرة أخرى إلى الجامعة، مضيفا: "الإدمان وتعاطى المخدرات ليس مرضا وإنما سلوك وعند توقف المتعاطين عن هذا السلوك أهلا بهم مجددا بالجامعة".

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة مستمرة فى إجراءات تحليل المخدرات لجميع الموظفين العاملين بها، وذلك فى إطار جهود الجامعة للتصدى للمخدرات ومحاربة الإدمان، مشيرا إلى أنها بدأت فى تنفيذ تحاليل المخدرات من العام الحالى لجميع موظفيها بالمركز القوميى للسموم، ولن تتهاون فى التصدى لهذا الخطر.

وشدد الدكتور جابر نصار، على أن الجامعة ستجرى اختبار فجائى لكل من يخبر إدارته بأنه أقلع عن الإدمان ويعود للعمل، قائلا: "مستعدون لإرسال معامل التحليل لهم فى بيوتهم وإذا ثبت أنه توقف عن تعاطى المخدرات الجامعة ستعيدة مرة أخرى".