خليك مع المرحين.. المزاج الحلو معدى بس الاكتئاب مش معدى

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت بأن المزاج الجيد معدٍ بين المراهقين، ولكن الاكتئاب لا ينتقل للآخرين.

ودرس الباحثون بيانات أكثر من 2000 من طلاب المدارس الثانوية الأمريكية للكشف عن تأثير أمزجتهم على بعضهم البعض.

ووجد الباحثون أن وجود شخص أو أكثر يشعر بمزاج جيد خلال مجموعة، يترتب عليه انتقال هذه المشاعر للأشخاص الآخرين، ولكن مشاعر الاكتئاب لا تنتقل مثلما انتقلت مشاعر المزاج الجيد.

ومن المثير، أن وجود كثير من الأصدقاء فى مزاج جيد يمكن أن يخفض احتمالات الإصابة بالاكتئاب لأكثر من ستة أشهر إلى 12 شهراً، كما أن وجود الكثير من الأصدقاء السعداء أيضاً يضاعف احتمال الشفاء من الاكتئاب خلال فترة زمنية قصيرة، وفقاً للباحثين.

وقال مؤلف الدراسة توماس هاوس، أحد كبار المحاضرين فى الرياضيات التطبيقية فى جامعة مانشستر البريطانية، إننا نعرف أيضا أن الدعم الاجتماعى مهم للتعافى من الاكتئاب.

وأضاف "هاوس" أن هذه النتائج تشير إلى أن تعزيز الصداقات، من خلال الأنشطة مثل النوادى الاجتماعية، قد تساعد على الحماية ضد الاكتئاب.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.