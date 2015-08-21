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المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان يستعرض الخطة الاستثمارية بتكلفة 98 مليون جنيه

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المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان يستعرض الخطة الاستثمارية بتكلفة 98 مليون جنيه المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان يستعرض الخطة الاستثمارية بتكلفة 98 مليون جنيه
استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان خلال الساعات الماضية، برئاسة محافظ أسوان مصطفى يسرى الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2015/2016 بإجمالى 98 مليون جنيه تشمل زرع أعمدة جهد منخفض ومحولات بـ350 عامود طاقة شمسية، ولمبات موفرة، وسيارات تليسكوب، بجانب رصف 30 كم من الطرق داخل المدن بتكلفة 13.1 مليون جنيه، مع إنشاء كوبرى أبو السلاسل أعلى ترعة كاسل بكوم أمبو بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما ناقش المجلس أيضا إنشاء عبارة جديدة لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 6.5 مليون جنيه، مع شراء أراضى للخدمات العامة ووضع تخطيط عام للمنطقة الصناعية الفوسفاتية بالسباعية شرق بتكلفة 9.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال تغطية ترعة دراو ومصرف السيل بتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلاً عن دعم منظومة النظافة ورفع كفاءة الحدائق، وأيضاً دعم الحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية بمعدات وتجهيزات جديدة وتطوير المبانى ونقاط الإطفاء.

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