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أسوان تتصدر محافظات الجمهورية فى الإقبال على مبادرة "مشروعك"

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أسوان تتصدر محافظات الجمهورية فى الإقبال على مبادرة "مشروعك" أسوان تتصدر محافظات الجمهورية فى الإقبال على مبادرة "مشروعك"
أعلن محافظ أسوان مصطفى يسرى فى تصريحات صحفية له أمس الخميس، عن أن المحافظة احتلت المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية فى مدى الإقبال على مبادرة "مشروعك"، حيث بلغ عدد المتقدمين من الشباب 3606 شباب لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكد المحافط أنه تمت الموافقة على 551 مشروعا بإجمالى قروض ممنوحة 4.4 مليون جنيه، منهم 508 مشاريع تتراوح قروضها ما بين ألف إلى خمسين ألف جنيه، بجانب 43 مشروعا تصل القروض الممنوحة لهم لأكثر من 50 ألف جنيه.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية تدرس حالياً إلغاء الفائدة على القروض الممنوحة للشباب والاقتصار على المصاريف الإدارية؛ لتخفيف العبء عن كاهل الشباب وهو الذى سيعمل على زيادة الإقبال على المشروع بشكل كبير فى الفترة المقبلة.

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