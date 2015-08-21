أهالى دمياط يشجعون السياحة الصيفية فى المحافظة بهشتاج على "تويتر"

دشن أهالى محافظة دمياط هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حمل اسم المحافظة، تدعيما للسياحة الصيفية، ذكروا خلالها أهم الأماكن والمزارات الترويحية بالمحافظة، واحتل الهاشتاج مرتب متقدمة من حيث صدارة الاستخدام على موقع التدوينات القصيرة.

وعبر الأهالى عن ترحيبهم بالمواطنين من مختلف المحافظات، لقضاء الأجازة الصيفية بدمياط، معتبرين أن دمياط "بلد الحلاوة والأثاث"، فى إشارة إلى شهرة المحافظة بصنع الأثاث المنزلى، وحلوى "المشبك".

ومن أبرز المعالم التى ذكرها الأهالى عبر الهاشتاج، مدينة دمياط الجديدة، ومنطقة اللسان برأس البر، والتى تجمع بين نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط، فى مشهد غاية فى الجمال.



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