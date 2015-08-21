ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لمديرية أمن سوهاج

اعتمد اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن سوهاج، بجميع القطاعات، حيث تم تعيين العميد خالد محمد موسى مأمور مركز شرطة جرجا، والعميد علاء إبراهيم محمود مأمور مركز العسيرات، والعميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما، والعقيد أحمد أبونار مأمور لمركز شرطة جهينة والمقدم محمد سليم مأمور مركز المنشأة، والعميد حسين فؤاد عارف مأمور مركز شرطة طهطا، والعقيد أحمد على شمندى مأمور مركز دار السلام.

وتم نقل الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة المنشاه للعمل رئيس وحدة مباحث مركز أخميم ونقل الرائد محمد أحمد إبراهيم ضابط مباحث وحدة الاشتباه للعمل ضابط بقسم التحريات، وتعيين الرائد باسم محمد سيف ضابط بقسم المعلومات الجنائية رئيسا لوحدة الشئون الإدارية، وتعيين الرائد عمرو عبدالراضى رئيس وحدة مباحث العسيرات للعمل رئيس قسم رعاية الأحداث وتعيين الرائد شريف عبد الحفيظ ضابط بقسم العمليات بإدارة البحث ضابط بقسم المعلومات الجنائية، وتعيين الرائد ياسين أحمد محمد رئيس وحدة الشئون الإدارية رئيسا لوحدة الاتصال وتعيين الرائد ياسر عبد العزيز رئيس وحدة مباحث النجدة ضابط بوحدة الاشتباه.

وتعيين مصطفى أبو المجد رئيس مباحث مركز ساقلتة ضابط بوحدة الاشتباه وتعيين النقيب محمد طه ضابط مباحث بمركز أخميم رئيس وحدة مباحث مركز العسيرات، وتعيين النقيب محمد أحمد اللبيشى رئيس وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق ضابط إدارة مباحث التموين وتعيين النقيب على محمدين أحمد ضابط قسم مكافحة جرائم المخدرات ضابط مباحث إدارة قوات الأمن وتعيين النقيب خالد حمدى المشنب ضابط وحدة مباحث الاشتباه ضابط إدارة مباحث التموين وتعيين النقيب أحمد حسن على ضابط قسم العمليات بإدارة البحث ضابط بقسم المباحث الجنائية، وتعيين النقيب أحمد نور الدين محمد رئيس وحدة مباحث مركز جهينة رئيس وحدة مباحث قسم المرافق

وتعيين النقيب شريف عزالدين السيد ضابط مباحث إدارة المرور ضابط بقسم المباحث الجنائية، وتعيين النقيب زكى همام أمين ضابط قسم تنفيذ الأحكام رئيس قسم الأسلحة الغير مرخصة وتعيين النقيب محمد عبد الرحمن عبد الحميد ضابط إدارة مباحث التموين رئيس وحدة المساعدات الفنية، وتعيين النقيب أحمد عزت أحمد رئيس وحدة مباحث مركز طهطا رئيس وحدة مباحث إدارة النجدة وتعيين النقيب أحمد صلاح الدين عبد الستار ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة جهينة رئيس وحدة مباحث مركز جهينة، وتعيين النقيب أحمد محمد محمد رئيس وحدة مباحث قسم المرافق ضابط قسم العمليات بإدارة البحث، وتعيين النقيب محمود أحمد صبرى ضابط فرع بحث الشمال ضابط وحدة مباحث مركز جهينة.

كما تم تعيين النقيب مصطفى التهامى رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا وتعيين النقيب أحمد طلعت عبدالمحسن ضابط وحدة مباحث مركز سوهاج ضابط بوحدة مباحث مركز العسيرات وتعيين النقيب عبده السيد فهيم ضابط مباحث مركز العسيرات ضابط بوحدة مباحث أخميم وتعيين النقيب الهيثم إبراهيم شاكر ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة طما ضابط بوحدة تنفيذ الأحكام وتعيين النقيب إسلام عمر محمد ضابط وحدة مباحث قسم أول ضابط مباحث مركز سوهاج وتعيين النقيب حازم محمد على ضابط وحدة مباحث قسم الكوثر ضابط بوحدة مباحث مركز ساقلتة، وتعيين النقيب حلمى حليم ضابط وحدة الإشتباه ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام وتعيين النقيب محمد هانى أبوالنور ضابط وحدة مباحث مركز المنشأة ضابط بوحدة مباحث قسم الترحيلات وتعيين النقيب محمد عبدالبديع حافظ ضابط وحدة مباحث مركز المنشأة ضابط بوحدة مباحث قسم الكوثر وتعيين النقيب أحمد حمادة ضابط مباحث قسم طهطا ضابط بوحدة مباحث قسم طهطا، وتعيين النقيب محمد أحمد جمال ضابط فرع بحث الشمال ضابط بوحدة مباحث قسم طهطا، وتعيين النقيب أحمد مصطفى محمود ضابط وحدة مباحث مركز طهطا ضابط بحث وحدة تراخيص مرور طهطا .

وشملت الحركة تعيين النقيب أحمد عمرو زين العابدين ضابط مباحث البلينا للعمل بوحدة مباحث مركز أخميم، والنقيب كيرلس ماجد شحاتة، ضابط مباحث إدارة التموين، للعمل رئيسا لقسم الرعاية اللاحقة، والنقيب محمود صلاح، ضابط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط بفرع بحث الشمال، والنقيب احمد ماهر الدسوقى، ضابط فرع بحث الشرق، للعمل ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام، والنقيب محمد حسين إبراهيم، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق، والنقيب أحمد محمود خلف، ضابط مباحث البلينا، للعمل ضابط بقسم الأموال العامة، والنقيب هشام محيى الدين، ضابط فرع بحث الشمال، للعمل ضابط بوحدة مباحث طهطا، والنقيب احمد عمر سلام، ضابط وحدة الاتصالات، للعمل بوحدة الاشتباه، والنقيب مصطفى محمود محمد، ضابط مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط مباحث مركز جرجا،

وتم اختيار النقيب موسى محمد موسى، ضابط مباحث مركز البلينا، للعمل ضابط مباحث مركز جرجا، والنقيب محمد كمال عبد الحميد، ضابط مباحث مركز المنشأة، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والنقيب رفعت محمد الحلوجى، ضابط مباحث مركز طما، للعمل ضابط مباحث مركز المنشاه، والنقيب حسن عبد القادر، ضابط مباحث قسم اول سوهاج، للعمل ضابط مباحث نقطة عرابة ابيدوس، النقيب أحمد رمضان صابر، ضابط مباحث إدارة قوات الأمن، للعمل ضابط مباحث مركز سوهاج، والنقيب فهد محمد الوكيل، ضباط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط فرع بحث الشمال، والنقيب عمرو أحمد عبد القادر، ضابط فرع بحث الجنوب، للعمل ضابط مباحث مركز طهطا، والنقيب خيرى عبد الله سليمان، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط مباحث البيلنا، والنقيب أمير احمد عبد الحميد، ضابط مباحث قسم طهطا، للعمل ضابط مباحث مركز المراغة، والنقيب أحمد عبد العزيز اسماعيل، ضابط مباحث مركز أخميم، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلتة.

والنقيب عزت سليمان عطية الله، ضابط مباحث مركز العسيرات، للعمل ضابط مباحث مركز المنشأة، والنقيب فتحى محمود، ضابط مباحث المرور، للعمل ضابط مباحث مرور جرجا، والنقيب أحمد عبد الرحيم، ضابط مباحث المراغة للعمل ضابط مباحث تامين الطرق، والنقيب إسلام محمد شعبان، ضابط مباحث قسم جرجا، للعمل ضابط مباحث مركز البلينا، والنقيب أحمد عبد الرحيم، ضابط مباحث المراغة، للعمل ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم أول محمد جمال، ضابط مباحث مركز المنشأة، للعمل ضابط مباحث قسم أول سوهاج، والملازم أول عصام عبد الفتاح، ضابط مباحث قسم ثان، للعمل ضابط فرع بحث الجنوب، والملازم أول شادى صلاح الدين، ضابط مباحث مركز سوهاج، للعمل ضابط مباحث مركز ساقلتة، والملازم أول مصطفى محمد، ضابط مباحث مركز طهطا، للعمل ضابط فرع بحث الشمال، والملازم أول أحمد سعد الدين، ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط مباحث نقطة الكشح، والملازم أول مصطفى محمود، ضابط مباحث مركز دار السلام، للعمل ضابط قسم تنفيذ الأحكام، والملازم أول محمود مأمون، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط مباحث قسم اول سوهاج، والملازم أول عبد اللاه عبد العزيز، ضابط مباحث الاشتباه، للعمل ضابط مباحث قسم اول، والملازم أول عمرو ممدوح عبد الكريم، ضابط وحدة الاشتباه، ضابط مباحث مركز سوهاج، والملازم أول محمد الضبع، ضابط مباحث مركز جهينة، للعمل ضابط مباحث تأمين الطرق، والملازم أول إسلام محمد سليمان، ضابط وحدة الاشتباه، للعمل ضابط مباحث مركز العسيرات، والملازم أول إسلام إبراهيم المدنى، ضابط مباحث مركز جرجا، للعمل ضابط مباحث الاشتباه.

كما شملت الحركة أيضًا تعيين العقيد محمد على محمد على ضابط قسم المباحث الجنائية رئيس فرع بحث الجنوب، وتعيين المقدم طارق خيرى عطية من مديرية أمن القاهرة رئيس وحدة مباحث دار السلام، وتعيين المقدم حاتم أحمد محمد شرطة الكهرباء رئيس وحدة مباحث تأمين الطرق، وتعيين الرائد عمر أبوبكر محمد قادم من مديرية أمن قنا ضابط بقسم المباحث الجنائية

وتعيين الرائد أحمد السيد بدران قادم من مديرية أمن الفيوم ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق، وتعيين الرائد محمود مصطفى عبد العليم قادم من مديرية أمن الفيوم رئيس وحدة مباحث قسم الكوثر، وتعيين الرائد إبراهيم مصطفى قادم من مديرية أمن القاهرة رئيس وحدة مباحث قسم ثان، وتعيين النقيب وليد أحمد إبراهيم قادم من مديرية أمن الأقصر ضابط بوحدة الاشتباه، وتعيين النقيب أحمد سامى السيد قادم من مديرية أمن الشرقية ضابط وحدة اتصالات إدارة البحث الجنائى وتعيين النقيب محمد مصطفى عبد السلام قادم من مديرية أمن أسيوط ضابط بوحدة مباحث مركز شرطة طهطا، وتعيين النقيب محمود كمال محمد قادم من مديرية أمن القاهرة، ضابط بوحدة مباحث تأمين الطرق، وتعيين النقيب جورج نعيم قادم من مديرية أمن الدقهلية ضابط بوحدة الاشتباه وتعيين النقيب أحمد ناصر إبراهيم قادم من مديرية أمن قنا ضابط بوحدة اتصالات إدارة البحث، وتعيين النقيب أحمد ناصر إبراهيم قادم من مديرية أمن الأقصر ضابط بوحدة الاشتباه وتعيين الملازم أول أحمد رشاد محمد قادم من مديرية أمن الوادى الجديد ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام.

وشملت الحركة أيضًا، تعيين العقيد صلاح صدقى رئيس قسم تنفيذ الأحكام ضابط قسم المباحث الجنائية وتعيين العقيد عبد المجيد رضوان رئيس قسم مكافحة جرائم المخدرات ضابط قسم المباحث الجنائية وتعيين العقيد هشام فوزى هاشم ضابط قسم المباحث الجنائية ضابط بفرع بحث الشرق، وتعيين المقدم أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز أخميم رئيس وحدة مباحث المنشأة، وتعيين المقدم هشام ثروت رئيس قسم الرعاية اللاحقة رئيس قسم تنفيذ الأحكام، وتعيين الرائد محمد سليمات ضابط قسم التحريات بإدارة البحث رئيس قسم مكافحة المخدرات، وتعيين الرائد طارق محمد مصطفى رئيس وحدة مباحث قسم الكوثر رئيس قسم المصنفات الفنية .

هذا وقد تم تعيين العقيد أشرف حامد ضابط قسم المباحث الجنائية مفتش فرقة الشرق وتعيين الرائد محمد عبدالرحمن ضابط قسم المساعدات الفنية مدير مركز الرئاسة، وتعيين النقيب أحمد عوض الضبع ضابط قسم العمليات بإدارة البحث ضابط قسمى الإعلام والعلاقات، وتعيين النقيب أحمد عصام أحمد ضابط قسم تنفيذ الأحكام ضابط بقسمى الإعلام والعلاقات وتعيين النقيب على الدردير ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ضابط قسمى الإعلام والعلاقات العامة .

كما تم تعيين الملازم أول محمد حامد ضابط مباحث قسم الأمن ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول شادى علاء الدين الحنفى ضابط مباحث مركز جرجا ضابط وحدة مباحث قسم ثان وتعيين الملازم أول محمد صبرى عبدالمجيد ضابط وحدة الاشتباه ضابط وحدة مباحث مركز البلينا وتعيين الملازم أول شريف مبارك محمد ضابط وحدة مباحث مركز طما ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول معتز أنور على ضابط فرع بحث الشمال ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول كريم سعد ضابط وحدة مباحث قسم الأمن ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق، وتعيين الملازم أول محمد عاطف إبراهيم ضابط وحدة مباحث مركز المنشـأة ضابط وحدة مباحث تأمين الطرق وتعيين مصطفى محمد ضابط وحدة مباحث مركز جهينة ضابط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق وتعيين الملازم أول الملازم أول محمد حسام الدين ضابط وحدة الاشتباه ضابط فرع بحث الجنوب، وتعيين الملازم أول نادر محمد شريف ضابط مباحث مركز شرطة طما ضابط بوحدة مباحث مركز المنشأة، وتعيين الملازم أول محمد طارق محمد ضابط مباحث مركز المراغة ضابط وحدة مباحث مركز المنشأة وتعيين الملازم أول عبد الله جمال ضابط وحدة الاتصال بإدارة البحث ضابط بوحدة الاشتباه .

كما تم تعيين النقيب محمود صبرى محمد قادم من مديرية أمن الدقهلية ضابط بوحدة تراخيص مرور الكوثر وتعيين الملازم أول عبد العزيز رجب قادم من مديرية أمن القاهرة ضابط بوحدة الاشتباه، وتعيين النقيب محمود حلمى حامد ضابط مركز شرطة سوهاج ضابط فرع بحث الشؤق، وتعيين النقيب محمد عبدالحميحسن ضابط مركز شرطة المنشأه ضابط وحدة مباحث مركز دار السلام، وتعيين الملازم أول شهاب الدين أحمد ضابط قسم شرطة أول سوهاج ضابط بوحدة الاشتباه، وتعيين الملازم أول عبدالله عوض ضابط إدارة شرطة النجدة ضابط وحدة مباحث قسم الأمن، وتعيين الملازم أول محمد هانى فهمى ضابط قسم شرطة أول سوهاج ضابط وحدة مباحث تأمين الطرق، وتعيين الملازم أول أحمد عاطف أبوضيف ضابط قسم شرطة أول سوهاج وتعيين الملازم أول محمود أحمد صلاح ضابط قسم ثان سوهاج ضابط بوحدة مباحث مركز دار السلام وتعيين الملازم أول محمد دياب محمد ضابط قسم شرطة أول سوهاج ضابط بوحدة مباحث قسم أول سوهاج.