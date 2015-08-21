لجنة من "هندسة أسوان" تراجع عيوب الطريق الصحراوى الغربى

صرح مصطفى يسرى محافظ أسوان، أن هناك لجنة من كلية الهندسة بجامعة أسوان بتكليف من المحافظة، تقوم حالياً بمراجعة العيوب الفنية بالطريق الصحراوى الغربى لتنفيذ معالجة لهذه العيوب بشكل علمى مع تركيب علامات إرشادية للحد من الحوادث على الطريق.

وأضاف محافظ أسوان، أن الهيئة العامة للطرق والكبارى اعتمدت 180 مليون جنيه لإحلال وتجديد مسافة 70 كم من "فارس" بكوم أمبو حتى وصلة "الغنيمية" بإدفو تشمل إزالة الأسفلت القديم ووضع تربة أساس، ثم تربة زلطية ثم طبقة الإسفلت الجديدة.

وأشار مصطفى يسرى أيضا إلى أن المحافظة تتضامن دائماً مع مطالب الشارع الأسواني خاصة حملة رفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة بعد زيادة معدلات الحوادث المرورية.