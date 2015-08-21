بدء الرحلة الاستكشافية الأولى للممرات الإفريقية فى أسوان

تشهد محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، تدشين الرحلة الاستكشافية الأولى للممرات الإفريقية بحضور محافظ أسوان، ورئيس الوكالة المصرية للشراكة والتنمية الإفريقية، وأيضاً القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، ورئيس هيئة الموانئ الجافة.

وصرح اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أن الرحلة تضم 21 طالبًا بالكلية وخمسة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك على متن الباخرة ساق النعام التابعة للهيئة.

وأشار اللواء عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الطلاب تدربوا خلال الرحلة على الفنون البحرية المختلفة واتزان السفن، وقيادة البواخر والملاحة النهرية، وسبل توجيه السفن والآلات الموجودة على متنها، علاوة على التعرف على لوجستيات النقل والتسويق فى ميناء السد العالى شرق بأسوان وميناء الشهيد الزبير فى وادى حلفا.

موضوعات متعلقة:

>http://www.youm7.com/story/2015/8/16/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/2307873#.VdZQaflYq1s

http://www.youm7.com/story/2015/8/15/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89/2305930#.VdZQePlYq1s



>