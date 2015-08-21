أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة الضرائب العقارية: "الخدمة المدنية" قانون يذبح العاملين بالدولة

Google+ Print
نقابة الضرائب العقارية: "الخدمة المدنية" قانون يذبح العاملين بالدولة نقابة الضرائب العقارية: "الخدمة المدنية" قانون يذبح العاملين بالدولة
دعت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إلى إسقاط قانون الخدمة المدنية، بدعوى أنه يهدر كل الحقوق السابقة واللاحقة، ووصفته بـ" يذبح العاملين بالدولة".

وقال طارق كعيب رئيس النقابة العامة، فى بيان له، إنه فى اجتماع النقابات أمس الخميس فى نقابة الأطباء بدار الحكمة، قرر الحاضرون ومنهم نقابة الضرائب العقارية دعوة العاملين المتضررين من قانون الخدمة المدنية، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، بحديقة الفسطاط بالقاهرة، حيث إن التظاهر بالحديقة لا يشترط إخطار الأمن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365