نقابة الضرائب العقارية: "الخدمة المدنية" قانون يذبح العاملين بالدولة

دعت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، إلى إسقاط قانون الخدمة المدنية، بدعوى أنه يهدر كل الحقوق السابقة واللاحقة، ووصفته بـ" يذبح العاملين بالدولة".

وقال طارق كعيب رئيس النقابة العامة، فى بيان له، إنه فى اجتماع النقابات أمس الخميس فى نقابة الأطباء بدار الحكمة، قرر الحاضرون ومنهم نقابة الضرائب العقارية دعوة العاملين المتضررين من قانون الخدمة المدنية، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، بحديقة الفسطاط بالقاهرة، حيث إن التظاهر بالحديقة لا يشترط إخطار الأمن.



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