الإخوان يقطعون طريق "منيا القمح – الزقازيق" والأمن يلاحقهم

قامت جماعة الإخوان الإرهابية، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بقطع طريق منيا القمح – الزقازيق، أمام مصنع الغزل والنسيج، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات وأطلقوا الشماريخ بغرض إثارة الذعر والقلق بين الأهالى.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقيه بلاغًا بقيام قامت مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بقطع طريق منيا القمح – الزقازيق أمام مصنع الغزل والنسيج، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات، وأطلقوا الألعاب النارية والشماريخ بغرض إثارة الذعر والقلق بين المواطنين .
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمركز، وتمكنت من تفريقهم وملاحقة مثيرى الشغب منهم، حيث تم فتح الطريق وعودة السيولة المرورية مرة أخرى .
منيا القمح، الزقازيق، قطع طريق، الاخوان