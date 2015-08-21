الإخوان يقطعون طريق "منيا القمح – الزقازيق" والأمن يلاحقهم

قامت جماعة الإخوان الإرهابية، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، بقطع طريق منيا القمح – الزقازيق، أمام مصنع الغزل والنسيج، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات وأطلقوا الشماريخ بغرض إثارة الذعر والقلق بين الأهالى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقيه بلاغًا بقيام قامت مجموعة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بقطع طريق منيا القمح – الزقازيق أمام مصنع الغزل والنسيج، وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات، وأطلقوا الألعاب النارية والشماريخ بغرض إثارة الذعر والقلق بين المواطنين .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالمركز، وتمكنت من تفريقهم وملاحقة مثيرى الشغب منهم، حيث تم فتح الطريق وعودة السيولة المرورية مرة أخرى .

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