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توريد 240 ألف عبوة من كيوريفو وهارفونى لعلاج 80 ألف مريض فيروس سى

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توريد 240 ألف عبوة من كيوريفو وهارفونى لعلاج 80 ألف مريض فيروس سى توريد 240 ألف عبوة من كيوريفو وهارفونى لعلاج 80 ألف مريض فيروس سى
أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، انه سيتم علاج 80 ألف مريض بعقارى كيوريفو وهارفونى، مشيرا إلى أنه سيتم توريد 240 ألف عبوة من العقارين أول نوفمبر المقبل لمراكز الكبد .

وقال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، إنه سيتم إدخال عقار الدكلنزا الخاص بعلاج مرضى فيرس سى إلى الخدمة بمراكز الكبد فعليا النصف الثانى من سبتمبر المقبل مشيرا إلى أنه سيتم استيراد 90 ألف عبوة من العقار .

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن نسبة الـ 10 % التى لم تستجب للعلاج بسوفالدى سيتم منحهم العلاج مرة أخرى ومتابعة حصولهم على الجرعات منعا لحدوث خلل فى العلاج.

وأضاف وحيد دوس رئيس اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، أن نتائج العلاج بسوفالدى مرضية جدا وهناك نسب استجابة عالية من المرضى، مشيرا إلى انخفاض نسب التسجيل على المصابين بفيروس سى بسبب علاج أعداد كبيرة من ناحية وإقبال المرضى على العلاج بطرقهم الخاصة .


>- "الصحة" تكشف خريطة علاج مرضى فيروس بـ5 عقاقير جديدة.. توريد هارفونى نهاية العام الجارى.. إنتاج "سيمبرفير" و"الدكلاتسفير" فى الربع الأول من 2016.. وخفض تكاليف بروتوكولات العلاج بنسبة 45% يناير المقبل

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