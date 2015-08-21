وزير التعليم الفنى: إعلان نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية الاثنين

قال الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، إنه سيتم إعلان نتيجة الدور الثانى لامتحانات الدبلومات الفنية الاثنين المقبل، موضحًا أنه تم الاستقرار بشكل نهائى على هذا الموعد.

وأضاف وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الكنترولات انتهت من تصحيح أوراق الإجابات للطلاب فى جميع الشعب نظام الـ"3" سنوات والـ"5" سنوات، مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وكان طلاب الدبلومات الفنية انتهوا 14 من أغسطس الجارى من امتحانات الدور الثانى، حيث اختبر ما يقرب من 226 ألف طالب وطالبة فى جميع المحافظات.