"النور": حملة "لا للأحزاب الدينية" إفلاس سياسى وأمامهم القضاء

انتقد الدكتور أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا لحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، حملة "لا للأحزاب الدينية"، الداعية لحل حزب النور، واصفا إياها بالإفلاس السياسى.

وقال "رشوان" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "السعى لحل حزب سياسى لا يكون عن طريق جمع توقيعات إنما عن طريق القضاء"، مضيفاً: "الدعوة لحل أى كيان عن طريق جمع توقيعات غير صحيح، لأنه من الممكن أن تتحول إلى وسيلة يستخدمها من يكون له خصومة سياسية مع أى كيان آخر".

ووجه سكرتير الهيئة العليا لحزب النور رسالة للأحزاب، قائلا "على الأحزاب السياسية الاهتمام بمصلحة البلاد وليس التركيز فى حل حزب النور".