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"الكهرباء" تنتهى من توزيع 3 ملايين و250 ألف لمبة ليد على المواطنين

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"الكهرباء" تنتهى من توزيع 3 ملايين و250 ألف لمبة ليد على المواطنين "الكهرباء" تنتهى من توزيع 3 ملايين و250 ألف لمبة ليد على المواطنين
أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم توريد 8 ملايين لمبة ليد حتى الآن لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من توزيع 3 ملايين و250 ألف لمبة حتى الآن على المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف اليمانى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء، بضرورة الانتشار بالقرى والمدن والأحياء الشعبية لتوعية المواطنين بفوائد اللمبة الليد فى ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت زيادة عدد لمبات الليد التى يتم توزيعها على المواطنين فى إطار حملة الـ13 مليون لمبة إلى 10 لمبات لكل مواطن بدلاً من 4 فقط، لتشجيع المواطنين للإقبال على الحملة.

وأوضح اليمانى، أن للمواطن الحق فى اختيار طرق سداد قيمة اللمبات؛ إما عن طريق التقسيط على 24 شهرًا بدون فوائد، أو الدفع الفورى بسعر التكلفة، موضحًا أن تكلفة هذه الحملة 250 مليون جنيه.

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