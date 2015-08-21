تنظيم "داعش" الإرهابى يهدم ديرا وينقل مخطوفين فى سوريا

قال المرصد السورى لحقوق الانسان أمس الخميس إن متشددى تنظيم الدولة الاسلامية هدموا ديرا مسيحيا فى بلدة ذات موقع استراتيجى بمحافظة حمص فى وسط سوريا انتزعتها الجماعة المتشددة من قوات الحكومة فى وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف المرصد ان التنظيم قام بنقل عشرات من المسيحيين خطفهم اثناء هجومه إلى موقع قرب معقله بشمال شرق سوريا.

وقال المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له إن متشددين استخدموا جرافات لهدم الدير فى بلدة القريتين التى استولى عليها التنظيم فى وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف أن طائرات حربية حكومية لا تزال تقصف المنطقة بعد استيلاء الدولة الاسلامية عليها قبل اسبوعين.