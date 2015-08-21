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مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء اشتباكات فى بنغازى

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مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء اشتباكات فى بنغازى مقتل وإصابة 4 جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء اشتباكات فى بنغازى
لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون جراء اشتباكات مع "قوات مجلس شورى ثوار بنغازى" بمحور القتال "بوعطنى" فى مدينة بنغازى.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة، إن جنديا بقوات الصاعقة يدعى عبد الله المجبرى قتل اليوم وأصيب ثلاثة آخرون جراء الاشتباكات مع لكتيبة "أنصار الشريعة" المنضوية تحت لواء مجلس شورى ثوار بنغازى، بمحور "بوعطنى" بمدينة بنغازى، لافتا إلى أن الجنود الثلاثة الجرحى نقلوا لمستشفى الجلاء، وإصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت اليوم على مسجد حمزة ومدرسة رقية بمنطقة "بوعطنى” بعد اشتباكات عنيفة مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى.
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