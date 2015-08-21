أجهزة الأمن تضبط مخدرات و5 قطع سلاح بدون ترخيص فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط أسلحة ومخدرات بحوزة متهمين، حيث تم ضبط 5 قطع سلاح و3 طلقات نارية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بضبط 5 قطع سلاح عبارة عن 4 بنادق خرطوش وفرد محلى الصنع و3 طلقات نارية.

كما تم ضبط ربة منزل وعاطل بحوزتهما عدد كبير من قطع الحشيش والأقراص المخدرة، بقصد ترويجها على المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وضبط "محمد.ع.ع"، 20 سنة، عامل ومقيم بمدينة المنيا، وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر بغرض الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة برقم 9717 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا، كما تم ضبط "تحية.ح.ج"، 56 سنة، ربة منزل ومقيمة بمساكن الإيواء بالمنيا، وبحوزتها 89 قرصًا لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر المحضر رقم 10008 لسنة 2015 إدارى قسم المنيا، وتولت النيابة التحقيق.