وفاة سيدة حامل متأثرة بإصابتها بطلق نارى فى مشاجرة بالشرقية

توفت سيدة حامل متأثرة بإصابتها داخل مستشفى الزقازيق، على خلفية إصابتها بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين بالمحافظة، فتم التحفظ على جثة المجنى عليها بمشرحة مستشفى الأحرار.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد وفاة "داليا.ع"، 35 سنة متأثرة بإصابتها بطلق نارى بالبطن، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الأحرار.

وتبين من التحقيقات، التى بأشرها الرائد محمد غيث معاون مباحث بلبيس، بإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، أن المجنى عليها أصيبت بطلق نارى، أثناء سماعها صوت إطلاق أعيرة نارية، وأنها خرجت من منزلها للبحث عن طفلها، فتم إصابتها بطلق نارى خلال مشاجرة بين عائلتين بالقرية.