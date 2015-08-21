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تجديد حبس عصابة تستغل الأطفال فى التسول وممارسة الرذيلة

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تجديد حبس عصابة تستغل الأطفال فى التسول وممارسة الرذيلة تجديد حبس عصابة تستغل الأطفال فى التسول وممارسة الرذيلة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال فى التسول وإجبارهم على ممارسة الرذيلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، معلومات مفادها أن كلاً من "ا.م" 29 سنة، بائع، و"ا.م" 58 سنة، بائع، و"ح.ج" 39 سنة، بائع، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى استقطاب الأطفال واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع التافهة.

وعلى الفور تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطهم وبصحبتهم كل من "ف.ص" 14 سنة، و"إ.م" 14 سنة، فتاة، وبسؤال المجنى عليها أقرت بقيام المتهمين الأول والثانى بإكراههما على ممارسة الرذيلة معهما تحت تهديد الأسلحة البيضاء وإجبارهما على استجداء المارة وبيع السلع التافهة مقابل تسكينهما بمنزل الثانى، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس كل المتهمين على ذمة التحقيق 4 أيام.

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مصر 365