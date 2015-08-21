غدًا.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى

تنظر محكمة جنايات طنطا غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة أحمد حمدى الفخرانى "هارب" نجل البرلمانى السابق عن دائرة المحلة حمدى الفخرانى، و6 آخرين فى قضية السطو المسلح على سيارة نقل أموال بطنطا، وإطلاق أعيرة نارية على فردى حراسة، وإصابتهم بطلقات نارية وسرقة مليون و350 ألف دولار والهرب.

ترجع أحداث الواقعة لشهر يناير الماضى عام 2015، أثناء قيام 2 من العاملين بشركة "تارجت" للحراسات بطنطا بإنزال 5 حقائب بداخلها مليون و350 ألف دولار أمريكى و2 مليون جنيه مصرى من سيارة ماركة "شيفورليه" خاصة بالشركة، وقام مسلحون يستقلون سيارة ملاكى بالنزول من السيارة، وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، مما أسفر عن إصابة أحدهما بطلق نارى بالرقبة ويدعى حاتم.ت، 31 سنة، والثانى أحمد.ج.ع بطلق نارى بالقدم، وقاموا بسرقة 4 حقائب واستقلوا السيارة وفروا هاربين، فتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى، رئيس مباحث المديرية، والعقيد وليد الجندى مفتش الإدارة المركزية بطنطا، والعقيد حسام نبيل، رئيس مكتب المصنفات بمديرية أمن الغربية، والمقدم وليد الصواف مفتش إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، والمقدم عمرو الحو رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد عبد الستار معاون أول المباحث بقسم ثان طنطا.

وكشفت التحريات، أن المتهمين تعرفوا على بعضهم البعض فى ميدان التحرير واتفقوا على ارتكاب عمليات سطو مسلح وسرقة بالإكراه، حيث تم سرقة 3 سيارات بالإكراه من حى مدينة نصر، ومن سيدة فى القاهرة الجديدة ومن مدينة المحلة، بالإضافة إلى سرقة 100 ألف جنيه من أمام البنك العربى الإفريقى بمدينة نصر وواقعة سرقة بمدينة المحلة، كما كشفت التحريات أن نجل البرلمانى السابق شاهد سيارة نقل أموال أمام أحد البنوك بالمحلة أثناء إنزال الأموال منها، فقام بتصويرها وتتبع السيارة من المحلة حتى الشركة بشارع حسن رضوان التابعة لدائرة قسم ثان طنطا، وقام بدراسة المنطقة ومواعيد دخول وخروج السيارة، واجتمع مع باقى المتهمين ع.اليمانى، ع.زغلول، م.ع، ص.م، م.حامد، م.ع بأحد المقاهى أسفل كوبرى غمرة بالقاهرة يوم 25/ 12/2014 وتوجهوا لمدينة طنطا لرصد ورفع مقر الشركة وتحديد الأدوار النهائية لأفراد العصابة، وتنفيذًا لما اتفقوا عليه وبتاريخ الواقعة، حضروا جميعهم، واستقل السيارة السيراتو كل من "ع.اليمانى" وصحبته "ع.زغلول"، وبحوزة كل منهما طبنجة 9 ملى وكذا "م . حامد"، وبحوزته بندقية خرطوش، واستقل السيارة ماركة أوكتافيا كل من "أحمد حمدى الفخرانى" بحوزته رشاش وصحبته "م . ع"، وبحوزته طبنجة عيار 9 ملى، واستقل السيارة الثالثة وماركتها كيا سيرا تو فيرانى اللون كل من "م.ع" و"ص.م" دون حيازة أى أسلحة نارية واقتصر دورهم على الوقوف على مدخل الشارع الموازى لمقر الشركة، من ناحية مسجد السلام، وإبلاغ باقى أفراد التشكيل حال مرور سيارة الشركة، لمنع هروبها من ناحية شارع حسن رضوان، وترجل مستقلا السيارتين الأولى والثانية، وقاما بالسطو على سيارة الشركة أثناء إنزال مستقليها حقائب الأموال، شاهرين أسلحتهم النارية، ملثمى الوجه، مطلقين أعيرة نارية صوب المجنى عليهم لمنعهم من المقاومة وضبطهم، حيث فروا هاربين وقاموا بترك السيارات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فى مركز السنطة وأخرى فى قرية شبشير الحصة مركز طنطا والأخيرة بمنطقة أبو راضى بمدينة المحلة الكبرى، وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 متهمين، وبلغ إجمالى المضبوطات حتى الآن 9 ملايين جنيه عبارة عن 4 ملايين جنيه شقق، ومليون جنيه سيارات و2.5 مليون جنيه واشتراكات فى نادى وادى دجلة بقيمة نصف مليون جنيه، ويكثف ضباط المباحث الجنائية جهودهم لضبط باقى المتهمين الهاربين.