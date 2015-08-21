أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقنا

Google+ Print
إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقنا إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحامى العام والوحدات المحلية والإدارات الزراعية بدائرة مركز قنا.

وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، عن تنفيذ 35 قرار إزالة لحالة تعدٍ بإجمالى مساحة 1 فدان و9 قراريط و20 سهمًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3901/2015م إدارى مركز شرطة قنا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365