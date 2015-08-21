إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقنا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحامى العام والوحدات المحلية والإدارات الزراعية بدائرة مركز قنا.

وأسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، عن تنفيذ 35 قرار إزالة لحالة تعدٍ بإجمالى مساحة 1 فدان و9 قراريط و20 سهمًا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3901/2015م إدارى مركز شرطة قنا.

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