أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

لاجئون يهربون من جحيم الأسد إلى مواطن الغربة في أوروبا

Google+ Print
لاجئون يهربون من جحيم الأسد إلى مواطن الغربة في أوروبا لاجئون يهربون من جحيم الأسد إلى مواطن الغربة في أوروبا

    اعربت الأمم المتحدة عن تقديرها للجهود في مساعدة اللاجئين السوريين ودعمهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية والحياتية في مواقع ومخيمات اللجئين في الدول العربية.

وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن شكره وتقديره للمملكة على جهودها الإنسانية في "الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا" ومنها تقديم "التمور" لأكثر من 20 ألف عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمالي الأردن.

وأكد منسق المفوضية في المخيم هوفيك آتيميزيان أن الحملة الوطنية السعودية كان لها الأثر البالغ والطيب في تحسين الأوضاع المعيشية للأشقاء السوريين.

ورحب المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان بالتعاون التشاركي مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، في سبيل تقديم المساعدات والدعم للأشقاء السوريين في مخيمات اللجوء وإعانتهم على أزمتهم التي يعيشونها.

وأكد السمحان أن الحملة الوطنية السعودية ستواصل بإذن الله تقديم المساعدات والمعونات للأشقاء السوريين من خلال البرامج الفاعلة التي تنفذها في مخيمات الأشقاء السوريين في الأردن وتركيا ولبنان، وستعمل على توفير كل المستلزمات الحياتية للأشقاء اللاجئين لإعانتهم خلال أزمة اللجوء.

من جانب آخر تواجه أوروبا أزمة في استقبال المهاجرين بشكل أوسع نطاقاً اشعل فتيلها الصراع والاضطهاد والفقر الذي دفع مئات الآلاف إلى الهجرة من سورية بسب الحرب اللانسانية التي يشنها نظام بشار الاسد ضد شعبه والتي جعلتهم يهربون من جحيمه وجرائمه إلى مواطن الغربة في اوروبا. اضافة الى لاجئين من ليبيا بسبب الاوضاع هناك ومن بلدان أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل