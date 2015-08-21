إطلاق البوابة الوطنية للعمل.. نهاية الشهر

سعيا إلى توفير الدعم المطلوب للباحثين عن عمل ولأصحاب الأعمال والمراكز التدريبية، ولزيادة فرص حصول الباحثين عن عمل على وظيفة مناسبة ومساعدتهم على تحقيق المهارات المطلوبة في سوق العمل، وحد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" البرامج الخاصة بدعم التوظيف والتدريب ضمن بوابة وطنية شاملة، يستعد لإطلاقها نهاية الشهر الجاري باسم (البوابة الوطنية للعمل).

ومن المقرر أن يتضمن الإطلاق الأولي للبوابة الوطنية للعمل البرامج المنوعة الأساسية الخاصة بدعم برامج التوظيف والتدريب والتأهيل مثل مكافأة الجدية للعمل، حافز البحث عن عمل، حافز صعوبة الحصول على عمل، ودعم التوظيف، مكافأة أجور التوطين، الدعم الإضافي للأجور، وبرنامج الأوسمة.

وسيتمكن جميع المواطنين المستفيدين والراغبين في الاستفادة من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية من زيارة البوابة الوطنية للعمل الجديدة، والحصول على كافة البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق ضمن منصة إلكترونية موحدة تشمل تلك الخدمات بما في ذلك برامج حافز.

وسيكون بمقدور كافة الراغبين في الاستفادة من برامج الصندوق التسجيل في البوابة الوطنية للعمل، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمستفيدين، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، وهو التسجيل بشكل منفرد للبرامج، كما أن برامج دعم التوظيف والتدريب والتأهيل ستكون أيضا مفتوحة للجميع وليست محصورة على المستفيدين من أحد برامج الصندوق.

وستتاح برامج "هدف" المتنوعة في مواقعها الإلكترونية المتفرقة السابقة، أمام المستفيدين لمدة أسبوعين فقط بعد إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية للعمل، وسيتم بعدها التحول إلى البوابة الالكترونية الموحدة والشاملة لكافة البرامج والخدمات.

وسيتبع مرحلة الإطلاق الأولية التي ستشمل جميع البرامج والخدمات، مراحل تطويرية لاحقة سيكون تنفيذها تباعا بما يتوافق مع خطة المشروع وما يتم جمعه من ملاحظات ومقترحات، حيث يمكن للمستفيدين إرسال آرائهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تطوير البوابة الجديدة من خلال الرابط التالي suggest@hrdf.org.sa، وسيتم بعد هذه المرحلة إطلاق مزايا وخدمات جديدة تباعا ستؤدي في نهاية الأمر الى توحيد طلبات الحصول على عمل، وطلبات الحصول على موظفين وعرض الشواغر الوظيفية بشكل مباشر ودقيق، كما ستقدم البوابة عددا من الخدمات المتعلقة بوزارة الخدمة المدنية والتي سيتم الإعلان عنها في حينها.

الجدير بالذكر أن تسجيل الدخول الأسبوعي لمستفيدي حافز سيصبح غير ملزم خلال الفترة من 22 /08 /2015 وحتى 04 /09 /2015 وهي فترة التحول من المنصة الإلكترونية الحالية إلى منصة البوابة الوطنية للعمل.