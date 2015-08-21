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بدء نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى لعام 2015 بمكتبة الإسكندرية

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بدء نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى لعام 2015 بمكتبة الإسكندرية بدء نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى لعام 2015 بمكتبة الإسكندرية
تشهد مكتبة الإسكندرية الساعة السادسة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 23 أغسطس، حفل افتتاح نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى لعام 2015، والذى تنظمه المبادرة الشبابية "خطوة لفوق" بالتعاون مع كل من وحدة مكتبة الإيداع بمكتبة الإسكندرية، والاتحاد الأوروبى، فى نسخته السادسة على التوالى.

ويقوم المشاركون، من خلال النموذج الذى يمتد من شهر أغسطس حتى منتصف شهر نوفمبر 2015، بمحاكاة عدد من الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبى، بعد أن يتم إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لذلك.

وينقسم هذا النموذج إلى عدة مراحل، يبدأ بالمرحلة التحضيرية، وفيها يتم شرح هيكل الاتحاد الأوروبى، وعلاقته بدول جنوب المتوسط، والتحديات التى يواجهها الاتحاد، وأهم القضايا التى سيتناولها نموذج المحاكاة.

أما المرحلة الثانية، فيتم فيها تقسيم المشاركين على المجالس المكونة لنموذج المحاكاة، وهى: المجلس الأوروبى، والبرلمان الأوروبى، ومنظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو)، والبنك الأوروبى للاستثمار، والمحكمة الأوروبية العليا، ويقوم المشاركون فى هذه المرحلة، بتناول القضايا والتحديات بشكل أعمق، ثم يلى ذلك المؤتمر الختامى، الذى يتم فيه عرض القضايا وطرح أفضل الحلول المقترحة، ثم التصويت على هذه الحلول.

ويتمحور نموذج المحاكاة لهذا العام حول فكرة "الطريق إلى الحرية"، والتى سيتم تناولها فى سياق شبابى ثرى بالمعلومات ومبدع من ناحية طريقة عرض الأفكار والآراء، ويتطرق النموذج لعدة موضوعات سياسية واقتصادية على الصعيد العالمى والمحلى ليكون نافذة علم يستكشف المشاركون من خلالها أحوال العالم ويتعرفون على كيفية إدارة الأزمات والشئون الدولية، وليساعدهم على إتقان فنون اتخاذ القرار، ويدفعهم لاستغلال ما يملكون من طاقات لينتقل بهم من مقاعد المتفرجين السلبية إلى الصفوف الأولى لصناع التقدم والتغيير.

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مصر 365