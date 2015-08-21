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إحالة موظفين للتحقيق لمخالفتهم مواعيد تحرك العبارات النهرية بأسوان

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إحالة موظفين للتحقيق لمخالفتهم مواعيد تحرك العبارات النهرية بأسوان إحالة موظفين للتحقيق لمخالفتهم مواعيد تحرك العبارات النهرية بأسوان

أسوان – صلاح المسن

قرر مصطفى يسرى محافظ أسوان، إحالة مدير مشروع النقل النهرى بناحية بنبان التابعة لمركز دراو وأحد سائقى العبارات بالقرية، إلى التحقيق بعد مخالفتهم لمواعيد تحرك العبارات والمعديات واللنشات التى تمنع من التحرك ليلاً، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين، حيث إن هناك تعليمات مشددة بعدم تشغيل معديات النقل النهرى بقرى غرب النيل على مستوى المحافظة أثناء الليل، وأيضاً مراجعة التراخيص والصيانة الدورية للمعدات النهرية، من خلال هيئة النقل النهرى والمراسى والمحليات لضمان صلاحيتها الفنية، فى حين سيتم تخصيص لنشات إسعاف نهرى لنقل الحالات المرضية الطارئة لشرق النيل.

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