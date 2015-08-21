محافظ الشرقية يُقرر مجازاة موظف السجل المدنى صاحب واقعة "الشومة"

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف الذى رفع العصا على المواطنين بالسجل المدنى بمدينة فاقوس، حيث تم تكليف العميد أمين عبد الواحد مدير الأحوال المدنية بالشرقية، باتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد هذا الموظف.

http://youm7.com/story/2015/8/20/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/2313083