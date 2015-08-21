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الآثار الجانبية للدواء الجديد "فياجرا النساء"

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الآثار الجانبية للدواء الجديد "فياجرا النساء" الآثار الجانبية للدواء الجديد "فياجرا النساء"
صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" مؤخراً على تداول ما يعرف مجازاً باسم "فياجرا النساء"، وهو يساهم فى علاج البرود الجنسى وتعزيز الشهوة والرغبة الجنسية لدى السيدات فى المرحلة العمرية قبل انقطاع الطمث، وذلك عن طريق التأثير على المخ وليس الأعضاء التناسلية كما هو الحال مع فياجرا الرجال.

يعرف هذا الدواء الجديد باسم أديى "Addyi" ، ويحتوى على المادة الفعالة فليبانسرين "flibanserin"، وهو من إنتاج شركة سبراوت الأمريكية للمستحضرات الدوائية، وتبلغ تكلفة العلاج به 400 دولارا أمريكيا فى الشهر.

ونسلط الضوء من خلال هذا التقرير على أبرز الآثار الجانبية التى يتسبب فيها "فياجرا النساء" ، وذلك حسبما نشر مؤخراً على الموقع الإلكترونى لإدارة "FDA"، ومن أبرزها: الشعور بالدوار والميل للقىء والنعاس والشعور بالإعياء واضطرابات النوم وجفاف الفم، وكما أنه قد يتسبب أحيانا فى الإصابة بانخفاض ضغط الدم الشديد وفقدان الوعى، وتزداد المخاطر التى قد يسببها بشكل ملحوظ حال تناوله مع الخمور والكحوليات وأيضًا للأشخاص المصابين بمشاكل الكبد.

وأضاف التقرير أنه توجد مجموعة كبيرة من الأدوية لا ينصح بتناولها مع عقار أديى، لأن الأضرار الصحية له ستزداد بشكل ملحوظ وستكون أكثر خطورة، وهى الأدوية المثبطة لأنزيم " CYP3A4" وهى أكثر من 50 دواء مثل المضاد الحيوى الشهير "Azithromzcin" والدواء المضاد للحموضة "رانيتيدين" وعقار "مترونيدازول" والكثير من أدوية الاكتئاب ومضادات الفطريات وبعض أدوية القلب، ولذا يجب أن يتم صرفه بروشتة طبية وبعد موافقة الطبيب، حسب التقرير.

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مصر 365