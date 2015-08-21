65 مواطناً ومواطنة يترشحون في الشارقة

أغلقت عند الساعة الثالثة بعد ظهر أمس، أبواب لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني 2015 أمام المرشحين، الذين حرصوا على التقدم للترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث استقبلت لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 في يومها الأخير 14 مرشحاً، منهم 10 رجال و4 سيدات، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 65 مرشحاً ومرشحة بينهم 13 سيدة.

وقد شهد اليوم الأخير من الترشح إقبالاً كثيفاً من المرشحين من الرجال والسيدات، وكان النصيب الأكبر من المتقدمين للترشح من الشباب. كما تم فتح منفذ جديد في لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك للرد على استفسارات المرشحين، التي تخص الحملة الإعلامية واللوحات الدعائية، حيث كانت المسؤولة عن الرد على استفسارات الأعضاء نورة عبد الله الشامسي عضو اللجنة والمنسق الإعلامي.

وأكد المستشار القانوني منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة ورئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 أن الإقبال كان طيباً ومتوقعاً من أبناء الإمارة، نظراً لانتشار الوعي والثقافة الانتخابية لدى أعضاء الهيئات الانتخابية، مشيراً إلى أنه من وجد في نفسه القدرة والكفاءة والإمكانية لخوض هذه التجربة والتحدي تقدم لترشيح نفسه، وهناك من فضل أن يكون ضمن قائمة الناخبين، وأطالب كل من لم يشاركنا في الترشح يشاركنا في العملية الانتخابية.

وأشاد رئيس لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني 2015 بالإقبال النسائي ووصفها بأنها بنسبة نحو 15% وهذا العدد مقبول، حيث إن المرأة مقبلة وبقوة على المناصب القيادية في الدولة، ولكن وجودها في جلسات المجلس الوطني قد يرى بعضهن أنها صعبة لبعد المجلس، وفي أي مكان نجحت المرأة الإماراتية في عملها.

كما أشاد المستشار منصور بن نصار بعمل جميع أفراد لجنة الشارقة والموظفين التنفيذين للمجلس الاستشاري الذين شاركوا في عملية التسجيل، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الذي وفرت كل الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي في سبيل تقديم الأفضل لجميع المرشحين.

وأوضح رئيس لجنة إمارة الشارقة أنه سيتم رفع جميع الطلبات المقدمة بعد اعتمادها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي بدورها تتولى عملية فحص جميع الطلبات وتدقيقها والإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين، ومن ثم فتح الاعتراض على المرشحين إذا وجدت، حتى 31 أغسطس ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين لإماره الشارقة وللإمارات عامة.

مرشحو اليوم الأخير

وقال أنور صالح اليافعي (عسكري متقاعد): إن تقدمي للترشح على مقعد المجلس الوطني الاتحادي كان دافعاً شخصياً، من خلال حبي لهذا الوطن، والمشاركة في هذا العرس الانتخابي.

وأشاد اليافعي بنظام التسجيل ووصفه بالسهولة والبساطة، وحسن الاستقبال وهذا ليس بغريب عن أبناء الوطن الأوفياء وخاصة أعضاء لجنة الشارقة.

بينما أشارت وفاء أحمد شاهين الحمادي (موظفة تنمية أسرية) إلى أن حلمي منذ صغير هو أن أكون عضوة في المجلس الوطني الاتحادي، لأنني من عشاق الأعمال التطوعية. وأشادت وفاء الحمادي بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها خلال عملية التسجيل، وحسن الاستقبال بالوجوه البشوشة، وكرم الضيافة من أعضاء اللجنة.

وأوضح علي عبد الله الرئيسي (عسكري متقاعد) أن الدافع الأول لترشحي للمجلس الوطني الاتحادي هو أنه فخر لكل مواطن المشاركة في هذا العرس البرلماني، مشيراً إلى أنني تأخرت لليوم الأخير بسبب التردد الذي انتابني عن المشاركة من عدمه ولكن بفضل تشجيع الأصدقاء والأهل تقدمت.

وقالت موزة معضد بن هويدن الكتبي إدارية في مدرسة بالمدام: مشاركتي جاءت من حبي لمساعدة الآخرين، وخدمة الوطن.

ومن جهتها قالت آمنة سعود مبارك الحمادي (كاتبة تأمين): فكرة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني كانت تراودني منذ فترة طويلة، ولكن كان هناك تردد، ولكن هناك بعض الأشخاص الذي شجعوني وشدوا من أزري، لذا تقدمت للترشح اليوم.

وتضيف آمنة: انتظرت لليوم الأخير من تسجيل المرشحين حين كان نوع من التخوف الداخلي والتردد، ولكن الوالد والإخوان أزالوا هذا الخوف، مشيرة إلى أن حسن الاستقبال وسهولة الإجراءات في عملية التسجيل أزالت الخوف مني رويداً رويداً.

دافع

محمد غانم الخاطري موظف بوزارة الداخلية قال: إن تشجيع الأهل والأصدقاء كان الدافع القوي للتقدم بطلب الترشيح اليوم، وكون أنها المرة الأولى للمشاركة فكنت متردداً حتى انتظرت لليوم الأخير من التسجيل وتقدمت، مشيرا إلى أن إجراءات عملية التسجيل كانت سهلة وبسيطة وميسرة ومن دون أية تعقيدات.

وقال الإعلامي سيف بن عمير الكتبي: إن قيادتنا الحكيمة دائماً تحثنا على المشاركة في الفعاليات الوطنية، ووجودي اليوم هو نوع من المشاركة الوطنية لخدمة هذا البلد، وهذا أعتبره تاجاً على رأسي، مشيداً بإجراءات التسجيل التي وصفها بأنها سهلة وميسرة وبسيطة ومن دون تعقيدات.

وتقول نداء علي الرئيسي مراسلة لتلفزيون أبوظبي: كوني إعلامية وشاركت في بعض جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رغبت في أن أكون ضمن هذا المجلس، لأنه واجب وطني وأن شرف المشاركة يكفيني سواء فزت أو لم أفز.

بينما أشارت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن دخولي المجلس الوطني الاتحادي شرف لي ولأي مواطنة.

ولليوم الثاني على التوالي يحضر الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا إلى مقر لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، اليوم الأول كان للاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وحضر في اليوم الأخير أمس للمشاركة.

وأشار الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا إلى أن المشاركة الوطنية في هذا العرس الانتخابي كان هدفي الرئيس للتقدم للترشح، وهذا ما حثتنا عليه القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مسك الختام

وكان مسك ختام مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني في لجنة الشارقة هو المواطن أحمد حسن المعيني، الذي قال: سعيد بأن أكون آخر المتقدمين لترشحات المجلس الوطني، حيث إنني كنت أنتظر استكمال باقي أوراقي الثبوتية لأتقدم للترشح، ناهيك عن ذلك أنني دائما أتفاءل عندما أكون آخر شخص أتقدم لأي مشروع. وأضاف المعيني: هناك دافع واحد قوي للمشاركة في هذه الانتخابات وهو خدمة وحب هذا الوطن.

وجه من اللجنة

سليمان داوود محمد موظف تنفيذي بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعضو لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني 2015، كما أنني أشارك للمرة الأولى في هذه التظاهرة الانتخابية، حيث تم ترشيحي من قبل الأمين العام للمجلس الاستشاري أحمد سعيد الجروان هدى ضمن أربع فتيات تتولى عملية استلام رسوم تسجيل المرشحين .