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بالفيديو - إثارة الدوري الأوروبي.. دورتموند يقلب تأخره من 3-0 لفوز 4-3

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بالفيديو - إثارة الدوري الأوروبي.. دورتموند يقلب تأخره من 3-0 لفوز 4-3 بالفيديو - إثارة الدوري الأوروبي.. دورتموند يقلب تأخره من 3-0 لفوز 4-3

إثارة غير معتادة وعودة تاريخية وأهداف رائعة. كل تلك الأمور ظهرت في لقاء بوروسيا دورتموند أمام أود جرينلاند النرويجي في تصفيات الدوري الأوروبي.

دورتموند وجد نفسه متأخرا بثلاث أهداف دون مقابل أمام صاحب الأرض. قبل أن يعود من بعيد ويفوز 4-3 في ذهاب تصفيات التأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

واستضاف أود جرينلاند النرويجي بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب تصفيات التأهل للدوري الأوروبي.

ثلاث أهداف مباغته لأود جرينلاند في الدقائق 2 و20 و22. ثلاثية صادمة رائعة إذ أتى الأول من أول هجمة على المرمى. والثاني باختراق منطقة الجزاء والثالث بصاروخ أرض جو من ركلة حرة في أول نصف ساعة من الشوط الأول.

شوط انتهى بتأخر بوروسيا دورتموند 3-1 بعد هدف من إيميريك أوباميانج في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني ظهرت العودة التاريخية فسجل شينجي كاجاوا الهدف الثاني في الدقيقة 46 ثم عاد من جديد أوباميانج وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 76 ليعدل النتيجة 3-3.

وقبل نهاية المباراة بـ5 دقائق نجح هنريك مخيتاريان في تسجيل هدف الفوز لبوروسيا دورتموند لتنتهي الإثارة 4-3.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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