ظهور دي ماريا الأول مع سان جيرمان يتأجل.. وإبراهيموفيتش يواصل الغياب

تأجل ظهور آنخيل دي ماريا مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد غيابه عن قائمة الفريق المستدعاة للقاء مونبيليه في ثالث جولات الدوري الفرنسي.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مونبيليه في ثالث جولات الدوري الفرنسي يوم الجمعة بهدف مواصلة الصدارة المبكرة التي حققها فريق العاصمة.

ويحتل سان جيرمان صدارة جدول الترتبي برصيد ست نقاط بالتساوي مع ريم وكان.

وكان دي ماريا قد انضم لسان جيرمان قادما من مانشستر يونايتد لكن إصابته في العضلة الخلفية تحرمه حتى الآن من المشاركة مع الفريق.

وشهدت القائمة غياب أيضا زلاتان إبراهيموفيتش بسبب معاناته من إصابة في الركبة بالإضافة إلى ماركو فيراتي الذي أصيب في المران.